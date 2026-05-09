Dan pobede obeležen državnom ceremonijom na Groblju oslobodilaca Beograda

Beta pre 38 minuta

Državna delegacija položila je danas vence na Groblju oslobodilaca Beograda na ceremoniji povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je predvodila državnu ceremoniju, ocenila je da Srbija zaslužuje da bude nagrađena, a ne kažnjavana, jer je uvek bila na strani pravde, boreći se protiv fašizma i nacizma, prenelo je Ministarstvo u saopštenju.

Prema njenim rečima, Dan pobede kao dan slobodarske tekovine i nasleđa, prilika je da se svi podsete da nikada ne smeju da dozvole povampirenje ideologije koja je odvela u smrt na desetine miliona Evropljana.

Ministarka je ocenila da u srpskom genetskom kodu, zbog nasleđa i kulture pamćenja, uvek postoji strah da bi tako nešto moglo ponovo da se dogodi, zbog čega je Srbija "grčevito prigrlila mir i nedvosmisleno ponavlja koliko je danas važno da na evropskom kontinentu vodimo dijalog, da se bolje razumemo i razgovaramo, jer samo Evropa, u kojoj postoji dobra komunikacija, može imati budućnost".

Prema njenim rečima, Srbija treba da bude tačka na kojoj će se u najvećoj meri slaviti borba protiv fašizma i nacizma.

"Nastojimo da sačuvamo kulturu pamćenja, kao imunitet našeg naroda i društva, jer samo na taj način nećemo dozvoliti da se tako nešto ikada više ponovi", naglasila je Đurđević Stamenkovski i dodala da je Srbija uvek bila i biće na pravoj strani.

Prema njenim rečima, to je ono što je "naš slobodarski karakter i koncept kao suverene, nezavisne i ozbiljne države, koja čuva svoja tradicionalna prijateljstva".

"Čvrsto verujemo u to da će doći vreme kada će se svi evropski narodi okupiti za istim stolom i razgovarati na ovim vrednostima o budućnosti evropskog kontinenta i svih naroda koji tu žive", kazala je Đurđević Stamenkovski.

(Beta, 09.05.2026)

