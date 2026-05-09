Dan pobede obeležen državnom ceremonijom na Groblju oslobodilaca Beograda

Državna delegacija položila je danas vence na Groblju oslobodilaca Beograda na ceremoniji povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, koja je predvodila državnu ceremoniju, ocenila je da Srbija zaslužuje da bude nagrađena, a ne kažnjavana, jer je uvek bila na strani pravde, boreći se protiv fašizma i nacizma, prenelo je Ministarstvo u saopštenju.

Prema njenim rečima, Dan pobede kao dan slobodarske tekovine i nasleđa, prilika je da se svi podsete da nikada ne smeju da dozvole povampirenje ideologije koja je odvela u smrt na desetine miliona Evropljana.

Ministarka je ocenila da u srpskom genetskom kodu, zbog nasleđa i kulture pamćenja, uvek postoji strah da bi tako nešto moglo ponovo da se dogodi, zbog čega je Srbija "grčevito prigrlila mir i nedvosmisleno ponavlja koliko je danas važno da na evropskom kontinentu vodimo dijalog, da se bolje razumemo i razgovaramo, jer samo Evropa, u kojoj postoji dobra komunikacija, može imati budućnost".

Prema njenim rečima, Srbija treba da bude tačka na kojoj će se u najvećoj meri slaviti borba protiv fašizma i nacizma.

"Nastojimo da sačuvamo kulturu pamćenja, kao imunitet našeg naroda i društva, jer samo na taj način nećemo dozvoliti da se tako nešto ikada više ponovi", naglasila je Đurđević Stamenkovski i dodala da je Srbija uvek bila i biće na pravoj strani.

Prema njenim rečima, to je ono što je "naš slobodarski karakter i koncept kao suverene, nezavisne i ozbiljne države, koja čuva svoja tradicionalna prijateljstva".

"Čvrsto verujemo u to da će doći vreme kada će se svi evropski narodi okupiti za istim stolom i razgovarati na ovim vrednostima o budućnosti evropskog kontinenta i svih naroda koji tu žive", kazala je Đurđević Stamenkovski.

(Beta, 09.05.2026)