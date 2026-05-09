Đilas: Očekujem da EU podrži promene u Srbiji i postanemo punopravna članica 2030.

Beta pre 2 sata

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne želi da država uđe u Evropsku uniju (EU) jer "ne može da napravi lažnu Evropu kao sve drugo u zemlji", ali je dodao da i od Evrope očekuje da podrži promene u Srbiji i da ona postane punopravna članica do 2030. godine.

Đilas je novinarima na Trgu republike kazao da se u Srbiji, pošto nije deo EU, kada ne odgovaraju tužilaštvo, mediji, studenti i analitičari, mogu se napraviti novi, koji vam odgovaraju i kojima dajete "frekvencije i pare".

"Pravi svoje analitičare, laže iz dana u dan da smo najbogatiji, da nam najviše rastu plate... E to ne može u Evropi. Zato Aleksandar Vučić neće u Evropu, zato što ne može da napravi lažnu Evropu. Sve može da napravi lažno i da kaže da je to pravo, ali ne može da napravi lažnu Evropu i da kaže da smo sad tu", naveo je on.

Prema njegovim rečima, Vučić je to pokušavao sa bivšim mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, slovačkim premijerom Robertom Ficom i drugim "ultradesničarima", ali to - "nije Evropa".

"Evropa je ono u šta su Srbija i ovaj narod uložili milione života u Prvom i Drugom svetskom ratu, njenu slobodu i mi imamo pravo na to. Imamo pravo da budemo građani prvog reda u Evropi, da nemamo ponovo krize kao što ćemo imati za nekoliko meseci. Razlika između onoga od pre 20 godina i sad je što smo nekad stajali u redovima pred ambasadama, a sada ćemo morati preko računara da čekamo da li će nas pustiti. To je jedina razlika", dodao je.

Đilas je ocenio da srpski narod zaslužuje da ne ulazi preko granice tako što će "stavljati otiske prstiju, slikati se i decu dizati da se slikaju".

"Mnogo smo dali Evropi, očekujemo da Evropa podrži promene u Srbiji i da postanemo zemlja punopravna članica EU 2030. godine", dodao je on.

Govoreći o evropskom putu Srbije, ocenio je da su se "kišni oblaci nadvili nad Srbijom u EU", kao i da je sve mračno, da mračnije ne može.

"Jer ova Srbija danas, ovakva kakva je, ne bi mogla da bude ni kandidat, a kamoli da otvori pregovore. Na ovaj dan, veliki dan za Evropu, veliki dan za svet, civilizaciju, na Dan pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, na Dan Evrope, mi imamo zemlju u kojoj treba da budemo srećni kada je bar polovina stanovništva za to da budemo deo ovog kontinenta", kazao je Đilas.

Prema njegovim rečima, 27 zemalja su članice, jedna je izašla (Velika Britanija) i narod se kaje, dok Moldavija, Ukrajina, Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija - svi velikom većinom žele da budu deo EU, dok je samo Srbija "srećna kad je pola-pola".

"Znate zašto? Zato što se ljudi koji vode ovu zemlju čitav svoj život bore protiv Evrope. Ovde smo pre više od tri decenije šetali sa transparentom "Beograd je svet", tražili ukidanje sankcija, da se vratimo u Evropu i svet, a neki su tada ulazili u Srpsku radikalnu stranku, kao Aleksandar Vučić i svoj život posvetili borbi protiv Evrope", ocenio je Đilas.

Stranka slobode i pravde (SSP) postavila je danas na Trgu republike nekoliko desetina štandova povodom Dana Evrope i Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu.

Aktivisti stranke nose majice "Pravac Evropa", dok je na štandovima ispisano "Srbija u EU do 2030", a istaknuto je i više zastava Srbije i Evropske unije.

Video materijal dostupan OVDE.

(Beta, 09.05.2026)