Otvoreno pismo Lončaru: Porodice preminulih traže odgovornost

Beta pre 1 sat

Grupa porodica koje su, kako su navele, izgubile svoje najbliže u zdravstvenom sistemu Srbije, uputila je danas otvoreno pismo ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru, ukazujući na ozbiljan problem nedostatka odgovornosti, netransparentnosti postupaka i sistema unutrašnjih kontrola u kojima "institucije kontrolišu same sebe".

U pismu, koje je do sada potpisalo 20 porodica, navodi se da se godinama suočavaju sa istim obrascem - kasnom ili neadekvatnom intervencijom hitne pomoći, formalnim i pristrasnim stručnim nadzorima, uskraćivanjem uvida u dokumentaciju i gotovo potpunim odsustvom odgovornosti nakon smrtnih ishoda.

"Svaka smrt jeste pojedinačna. Ali kada se isti obrasci ponavljaju iznova, onda više nije reč o pojedinačnim slučajevima, već o sistemu u kome građani u trenucima životne ugroženosti ne mogu da računaju na pomoć, a nakon smrti na istinu", navodi se u pismu koje je prosledio pokret "Pravo na život - Meri".

U otvorenom pismu postavlja se i pitanje koliko je ljudi u poslednjih pet godina stvarno odgovaralo za smrtne ishode povezane sa propustima u pružanju zdravstvene zaštite i radu hitnih službi.

Porodice u pismu traže poništavanje svih stručnih nadzora sprovedenih bez učešća porodica, obavezno uključivanje porodica u postupke nadzora, precizno navođenje protokola i smernica u svakom nalazu, zabranu donošenja zaključaka isključivo na osnovu izjava lica čiji se rad kontroliše i uvođenje stvarne odgovornosti umesto formalnih i simuliranih kontrola.

"Mi više ne tražimo saopštenja i floskule. Tražimo istinu. Tražimo odgovornost. Tražimo sistem u kome pravo na život neće biti samo formalno pravo zapisano u zakonima i Ustavu, već stvarna vrednost koju institucije štite svojim postupanjem", navodi se u pismu.

Otvoreno pismo do sada je potpisalo 20 porodica iz različitih delova Srbije, dok je, kako tvrde, broj slučajeva u kojima porodice godinama traže odgovore višestruko veći.

Kako navode potpisnici, mnoge porodice i dalje odbijaju javno istupanje zbog straha da će im to dodatno otežati ionako bolan i dugotrajan proces dolaska do istine.

Pismo koje je imenom i prezimenom potpisalo 20 porodica, prosleđeno je i Ministarstvu zdravlja.

(Beta, 09.05.2026)

