Peter Mađar položio zakletvu i preuzeo dužnost premijera

Beta pre 48 minuta

Peter Mađar danas je položio zakletvu pred mađarskim parlamentom i preuzeo dužnost premijera.

Njegova stranka desnog centra Tisa je prošlog meseca ubedljivo pobedila Orbanov nacionalističko-populistički Fides, osvojivši više glasova i mesta u parlamentu nego bilo koja druga stranka u postkomunističkoj Mađarskoj.

Mađar, 45-godišnji advokat koji je osnovao stranku Tisa 2024, u zgradu parlamenta ušao je sa 140 njenih predstavnika.

Nekoliko hiljada ljudi se okupilo na trgu ispred Parlamenta, na poziv Mađara, da prisustvuju celodnevnoj proslavi "smene režima" i kraja Orbanove ere.

Nakon polaganja zakletve, Mađar bi trebalo da se obrati okupljenim građanima.

(Beta, 09.05.2026)