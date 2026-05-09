SAD i Iran nisu bliži okončanju rata, sukobi u Zalivu se ne stišavaju

Dogovor o kraju rata između SAD i Irana danas ne deluje bliže nakon sukoba dve strane u Zalivu uprkos krhkom primirju, dok je analiza američkih obaveštajnih službi zaključila da Teheran može da izdrži pomorsku blokadu mesecima, prenosi Rojters.

Poslednjih dana došlo je do najvećih zaoštravanja sukoba oko Ormuskog moreuza, a Ujedinjeni Arapski Emirati su juče ponovo bili na meti napada.

Iranska novinska agencija Fars javila je da je bilo sporadičnih sukoba između iranskih snaga i američkih brodova u Ormuskom moreuzu.

Agencija Tasnim je potom, pozivajući se na iranski vojni izvor, javila da se situacija smirila, ali je upozorila da su mogući novi sukobi.

Vašington čeka odgovor Teherana na predlog SAD kojim bi se formalno okončao rat pre razgovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

SAD su prošlog meseca uvele blokadu iranskih brodova.

Međutim, procena američke Centralne obaveštajne agencije CIA je pokazala da Iran naredna četiri meseca neće trpeti ozbiljan ekonomski pritisak zbog blokade iranskih luka.

(Beta, 09.05.2026)