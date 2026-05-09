Sindikat sudske vlasti: Vlada nije ispoštovala preporuke Venecijanske komisije

Sindikat sudske vlasti ocenio je danas da je Srbija ispunila samo neznatan deo od devet preporuka Venecijanske komisije datih na mišljenje povodom izmena seta pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi zakoni".

"Od devet preporuka, Srbija je u potpunosti primenila samo drugu preporuku i prigovore na izmene godišnjih rasporeda poslova vratila iz hijerarhije u okvire kolektivnog organa", saopštio je sindikat, uz obrazloženje o svakoj od preporuka, naročito ukazujući na odredbe vezane za tužilaštvo.

Tako se, na primer, ukazuje da se prva preporuka odnosila na vraćanje nehijerarhijskog sistema odlučivanja o prigovorima na obavezna uputstva, a da "novi 'Mrdićevi' zakoni" samo prividno vraćaju institut komisije, jer se hijerarhijska obeležja zadržavaju kroz način izbora njenih članova.

"Osnovni kriterijum izbora ostaje položaj u tužilačkoj hijerarhiji, što suštinski slabi smisao preporuke", ocenio je sindikat.

Naveo je i da "novi 'Mrdićevi' zakoni" predviđaju uklanjanje kvalifikovane većine za odlučivanje u Visokom savetu tužilaštva (VST) o postavljanju vršioca funkcije vrhovnog javnog tužioca i glavnog javnog tužioca.

"To je posebno problematično jer se kvalifikovana većina upravo koristi kod pitanja od najvećeg institucionalnog značaja, a postavljanje vršioca funkcije glavnog javnog tužioca to svakako jeste", ocenio je sindikat.

Naveo je i da je Venecijanska komisija ukazala na potrebu da se upućivanje javnih tužilaca ograniči na tužilački rang istog stepena, ali da ove izmene to ograničenje ne sadrže, čime se ostavlja prostor za nastavak sporne prakse.

Naglašeno je da je pitanje preporuke, koja se odnosi na vraćanje tužilaca u Posebno odeljenje za organizovani kriminal, već bilo predmet značajnog medijskog izveštavanja, u kojima je konstatovano da nije dosledno ispoštovana.

Sindikat sudske vlasti je naveo da će o svojoj analizi bez odlaganja obavestiti zvaničnike Venecijanske komisije, Evropsku uniju i Evropsku komisiju.

Ministarstvo pravde saopštilo je juče da je uputilo Skupštini Srbije, radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije, radne tekstove izmena i dopuna seta pravosudnih zakona na mišljenje o usklađenosti.

(Beta, 09.05.2026)