Studenti i srpska dijaspora organizuju danas skupove u više od 50 gradova širom sveta

Studenti u blokadi i srpska dijaspora najavili su da će danas, u više od 50 gradova širom sveta organizovati skupove "Godinu dana kasnije - još čekamo izbore".

Nalog studenata u blokadi za dijasporu naveo je nedavno na Instagramu da se posle godinu dana od studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, gradovi širom sveta okupljaju u znak podrške.

"Izlaz iz društvene krize leži u raspisivanju izbora, kao jedinom preostalom institucionalnom rešenju. Dođite da čujete glas studenata i potpišite online podršku našoj borbi", naveli su studenti.

Skupovi će biti održani u SAD - Njujorku, Vašingtonu, Bostonu, Čikagu, Los Anđelesu, Majamiju, San Francisku, Sijetlu, Nantaketu i Ostinu, u Kanadi - u Torontu, Vankuveru, Montrealu i Edmontonu, kao i u Melburnu i Brizbejnu u Australiji.

U Evropi, najavljena su okupljanja u Berlinu, Minhenu, Beču, Gracu, Parizu, Rimu, Trstu, Firenci, Milanu, Londonu, Kembridžu, Dablinu, Briselu, Cirihu, Lisabonu, Barseloni, Madridu, Pragu, Atini, Rejkjaviku, Kopenhagenu i brojnim drugim gradovima.

