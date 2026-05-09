Velika Britanija šalje razarač na Bliski istok kao pripremu za zaštitu saobraćaja kroz Ormuz

Velika Britanija je danas saopštila da na Bliski istok šalje svoj ratni brod "Dragon", kao pripremu za moguću međunarodnu akciju zaštite saobraćaja kroz Ormuski moreuz, javila je agencija Rojters.

Razarač "Dragon", opremljen sistemima za protivvazdušnu odbranu, poslat je u istočni Mediteran u martu, ubrzo nakon početka rata sa Iranom, kako bi pomogao u odbrani Kipra.

Njegovo premeštanje na Bliski istok sledi nakon poteza Francuske da rasporedi svoju udarnu grupu nosača aviona u južnom delu Crvenog mora, dok zajedno sa Britanijom radi na planu za obezbeđivanje Ormuza.

"Prethodno pozicioniranje broda Dragon deo je razumnog planiranja koje će osigurati da Velika Britanija bude spremna da obezbedi moreuz kao deo multinacionalne koalicije koju zajednički predvode Velika Britanija i Francuska, kada uslovi to dozvole", rekao je portparol britanskog Ministarstva odbrane.

(Beta, 09.05.2026)