Vučić: Ako MOL hoće NIS, moraće rafineriju u Pančevu da drži otvorenom

predsednik srbije najavio i mogućnost drugih opcija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će mađarska kompanija „MOL“, ukoliko želi da kupi ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), morati da drži otvorenom rafineriju u Pančevu. „Što bi MOL držao otvorenu rafineriju u Srbiji? Ima rafineriju u Bratislavi i Budimpešti. Što bi držao otvorenu i u Srbiji? Ne bi, ali će morati da je drži, ako hoće da kupi“, rekao je Vučić novinarima prilikom obilaska Sremskog okruga, prenosi Beta. Prema njegovim