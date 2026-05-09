Infrastruktura železnice Srbije: Na brzoj pruzi u Novom Sadu ukradeno 150 metara kablova

Ovo je treći slučaj krađe kablova na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice tokom maja, što ugrožava bezbednost železničkog saobraćaja.

Zbog krađe kablova došlo je do kašnjenja vozova i problema u funkcionisanju saobraćaja. Kablovi na brzoj pruzi Beograd - Subotica ukradeni su sinoć kod mesta Sajlovo, što je prouzrokovalo smetnje u funkcionisanju železničkog saobraćaja na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice. Nepoznata lica ukrala su tri kabla ukupne dužine oko 150 metara, čime su uništeni delovi železničke infrastrukture na brzoj pruzi, koji služe za funkcionisanje signalno-sigurnosne opreme i