Osumnjičeni za ubistvo žrtvi dugovao novac? Detalji brutalnog zločina u Kruševcu: Izbo ga na ulici i ostavio ga da umre, telo u lokvi krvi pronašli prolaznici

Aleksandar G. izboden je na ulici u naselju Bare i ostavljen.

Prolaznici su ga pronašli i odmah pozvali policiju, dve osobe uhapšene Aleksandar G. (22) ubijen je večeras u Kruševcu, pišu beogradski mediji. Kako se navodi, on je izboden na ulici u naselju Bare, gde su ga napadači ostavili da iskrvari. Prolaznici su ga zatekli i odmah pozvali policiju. Prevezen je u bolnicu, gde je preminuo od teških povreda. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšene su dve osobe osumnjičene za ubistvo. Kako se nezvanično saznaje, Aleksandra je