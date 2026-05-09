(Video) Drama u Novom Sadu: Požar zahvatio "Nautički klub" na Limanu, vatrogasci se bore sa plamenom od ranog jutra

Na terenu je nekoliko vatrogasnih vozila, a gašenje požara je u toku U Novom Sadu je jutros izbio veliki požar na Limanu Veliki požar izbio je jutros u Novom Sadu, kada je pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima planuo objekat nautičkog kluba na Limanu.

Kako se vidi na snimcima sa lica mesta, nekoliko vatrogasnih vozila je na licu mesta, a u toku je dogašivanje požara. Nema informacijama o povređenima, ali se veruje da je materijalna šteta velika. Još uvek nije poznato šta je izazvalo požara, a očekuje se da će biti utvrđeno nakon uviđaja koji će uslediti po završetku intervencije vatrogasaca.