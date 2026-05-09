Vučić: MOL će morati da drži Rafineriju u Pančevu ako hoće da kupi NIS

Aleksandar Vučić je izjavio da Srbija neće pristati na odlaganje prodaje NIS-a mađarskoj kompaniji MOL.

Srbija zahteva zaštitu strateških interesa i želi da NIS ostane dominantna kompanija u domaćem naftnom sektoru Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Sremskom okrugu, gde se dotakao pitanja prodaje NIS-a. Vučić je, tokom posete Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode predstavnika bivše vlasti da je u slučaju NIS-a država trebalo da iskoristi pravo preče kupovine, upitao zašto bivša vlast nije tako rešila pitanje