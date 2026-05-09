Bivši generalni sekretar NATO: Svedočimo raspadu alijanse, potreban novi evropski odbrambeni savez

Bivši generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen pozvao je danas na formiranje novog evropskog odbrambenog saveza, tvrdeći da NATO u sadašnjem obliku više nije dovoljan, jer sve više rastu sumnje u vezi sa američkim bezbednosnim garancijama. „Ono čemu trenutno svedočimo je raspad NATO, a to je opasno.

Američki predsednik Donald Tramp je izneo toliko sumnji u svoju posvećenost Članu 5 i odbrani Evrope, da za Evropljane može postojati samo jedan zaključak: moramo stati na sopstvene noge i biti u stanju da sami branimo naš kontinent“, rekao je Rasmusen za Velt, prenosi Politiko. Rasmusen je predložio stvaranje „koalicije voljnih“ – grupe evropskih zemalja spremnih i sposobnih da samostalno organizuju odbranu kontinenta. „Ni EU, ni NATO, trenutno nisu pogodni za