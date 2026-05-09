Budućnost nije uspela da se plasira u polufinale plej-ofa ABA lige: Poznat termin majstorice

Košarkaši Kluža dobili su Budućnost sa 94:90 i tako su se izborili za majstoricu u četvrtfinalnoj seriji plej-ofa ABA lige.

Najefikasniji u sastavu Kluža, bili su Najdžel Sizer sa 15, Fets Rasel i Dušan Miletić sa po 14 poena, Mičel Krik i Trej Vudberi sa po 13 poena. Kod Budućnosti, Džuvan Morgan je postigao 15, Jogi Ferel 14, Džeri Butsijel 12, Aksel Butej i Flečer Megi po 11 poena. Duel koji će odlučovati polufinačstu ABA lige igraće se u utorak u Podgorici sa početkom u 20 časova.