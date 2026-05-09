Lalatović apeluje: „Kolege ćute umesto da apeluju da se spreči iživljavanje“

Danas pre 1 sat  |  M. L.
Šef stručnog štaba Novog Pazara Nenad Lalatović zamolio je predsednika Zajednice superligaša Dragoljuba Zbiljića da promeni pravilo da u Srbiji treneri tokom sezone mogu da vode najviše dva kluba, dok klubovi mogu da promene i po deset trener – To nije fer.

Kolege ćute umesto da apeluju da se spreči iživljavanje. Treneri ne smeju da razviju svoju viziju, već igraju zatvoreno kako ne bi ostali bez posla – naglasio je Lalatović tokom pres konferencije pred gostovanje Pazaraca na “Marakani’. – Nismo mi robovi, treba da se borimo za naša prava. Mi smo mučenici. I da ostanem na ulici imaću svoje parče hleba, ali ima kolega koji će jedva sastavljati kraj s krajem. Meč Crvena zvezda – Novi Pazar u okviru 35. kola Superlige
