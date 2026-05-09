„Njegov operativni centar je duboko pod zemljom“: Ko je čovek koji unosi strah u Putinov režim?

Vladimir Putin rekao je Rusima da je pobeda nad Ukrajinom neizbežna.

Prvi put posle gotovo 20 godina, godišnja proslava savezničke pobede nad nacističkom Nemačkom održava se bez vojne tehnike. Razlog: Kremlj se plaši ukrajinskog napada. Čovek koji je ovog vikenda verovatno više nego bilo ko drugi uneo strah u Putinov režim jeste Robert Brovdi, komandant ukrajinske vojne jedinice dronova „Madyar’s Birds“ (Mađarove ptice), nazvane po njegovom pozivnom znaku, piše Gardijan. Poslednjih meseci ta jedinica izvela je niz dalekometnih udara