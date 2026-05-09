Novak Đoković o povredi posle poraza od Prižmića: „To je neka nova realnost sa kojom moram da se nosim“

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ispao je u drugom kolu Mastersa u Rimu posle poraza od 2:1 (2:6, 6:2, 6:4) od Dina Prižmića iz Hrvatske.

Posle duela novinari su mu postavili pitanje o kakvom se problemu radi. – Nadam se da razumete da neću govoriti o tome. Želim da čestitam Dinu. Zasluženo je danas pobedio. Da, došao sam da odigram jedan ili više mečeva. Nažalost, samo jedan. U redu je. Drago mi je makar što sam se borio do kraja. Želim da se zahvalim publici, bilo je neverovatno još jednom. Podrška i ljubav koju dobijam su nešto što nikada ne uzimam zdravo za gotovo – izjavio je Đoković. Dva meseca