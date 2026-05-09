Saobraćajni udesi, pad sa motora…: Rekordan broj intervencija Hitne pomoći u Beogradu

U tri saobraćajna udesa četiri osobe su povređene noćas, za jednu će se u bolnici utvrditi da li je teže, rečeno je beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je navedeno, reč je o padu muškarca sa motora, u opštini Savski venac. Beogradska Hitna pomoć imala je rekordni broj broj intervencija – ukupno 148, pozivi su stizali uglavnom zbog problema sa hipertenzijom. Od toga je 30 intervencija služe Hitne pomoći bilo na javnim mestima, prednjačile su alkoholisane osobe, uz manje tuče, što je već uobičajeno noć uoči vikenda.