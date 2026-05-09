Sindikat sudske vlasti: Vlada nije ispoštovala preporuke Venecijanske komisije o Mrdićevim zakonima

Sindikat sudske vlasti ocenio je danas da je Srbija ispunila samo neznatan deo od devet preporuka Venecijanske komisije datih na mišljenje povodom izmena seta pravosudnih zakona, poznatih kao „Mrdićevi zakoni“. „Od devet preporuka, Srbija je u potpunosti primenila samo drugu preporuku i prigovore na izmene godišnjih rasporeda poslova vratila iz hijerarhije u okvire kolektivnog organa“, saopštio je sindikat, uz obrazlaženje o svakoj od preporuka, naročito ukazujući