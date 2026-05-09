Studenti u blokadi najavili akciju i protestnu šetnju za nedelju

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova najavili su u nedelju, 10. maj, akciju pod sloganom „(Ne) bojte se, i dalje smo tu“, koja će početi u 11.52 časova ispred Pravnog fakulteta odavanjem pošte žrtvama pada nadstrešnice ispred novosadske Železničke stanice.

Studenti u blokadi su na društvenim mrežama najavili da će nakon šesnaestominutne tišine početi akciju štampanja nalepnica „Studenti pobeđuju“, koja će trajati do 14.30 časova, nakon čega će se uputiti prema zgradi Rektorata. Od 15 časova, od Rektorata počinje šetnja do Narodne skupštine, pa Pravnog fakulteta, Slavije i zgrade Predsedništva.