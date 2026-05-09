Zelenski naredio ukrajinskoj vojsci da ne napadne vojnu paradu sutra u Moskvi

Danas pre 2 sata  |  Beta
Zelenski naredio ukrajinskoj vojsci da ne napadne vojnu paradu sutra u Moskvi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je večeras svojoj vojsci da ne napada sutra vojnu paradu Moskvi, koja će biti održana povodom obeležavanja Dana pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Zelenski je to kratko saopštio na društvenim mrežama odmah nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) proglasio večeras trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje će sutra stupiti na snagu. Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je večeras to trodnevno primirje počev od sutra, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinu. „Nadajmo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata“, napisao je Donald Tramp na svojoj
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tramp najavio trodnevno primirje i razmenu zarobljenika između Ukrajine i Rusije

Tramp najavio trodnevno primirje i razmenu zarobljenika između Ukrajine i Rusije

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaNemačkaDonald TrampVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Krvoproliće uprkos primirju! Izrael napao sela u Libanu, padaju mrtvi! Hezbolah odmah uzvratio kišom raketa!

Krvoproliće uprkos primirju! Izrael napao sela u Libanu, padaju mrtvi! Hezbolah odmah uzvratio kišom raketa!

Kurir pre 7 minuta
Janković najavio kandidaturu za novi mandat na mestu gradonačelnika Ljubljane

Janković najavio kandidaturu za novi mandat na mestu gradonačelnika Ljubljane

Blic pre 37 minuta
Kolumbija: Vlada suspendovala ekstradiciju lidera Klana del Golfo u SAD

Kolumbija: Vlada suspendovala ekstradiciju lidera Klana del Golfo u SAD

Politika pre 1 sat
Oskrnavljeni spomenici sovjetskim vojnicima uoči Dana pobede

Oskrnavljeni spomenici sovjetskim vojnicima uoči Dana pobede

Politika pre 47 minuta
Peskov oštro odgovorio Kijevu: Teško svakome ko pokušava da se ruga Danu pobede

Peskov oštro odgovorio Kijevu: Teško svakome ko pokušava da se ruga Danu pobede

Politika pre 47 minuta