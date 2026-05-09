Zelenski naredio ukrajinskoj vojsci da ne napadne vojnu paradu sutra u Moskvi

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski naredio je večeras svojoj vojsci da ne napada sutra vojnu paradu Moskvi, koja će biti održana povodom obeležavanja Dana pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu.

Zelenski je to kratko saopštio na društvenim mrežama odmah nakon što je američki predsednik Donald Tramp (Trump) proglasio večeras trodnevno primirje između Ukrajine i Rusije, koje će sutra stupiti na snagu. Rusija, koja je ranije najavila to primirje, potvrdila je večeras to trodnevno primirje počev od sutra, kao i razmenu zatvorenika sa Ukrajinu. „Nadajmo se da je ovo početak kraja veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata“, napisao je Donald Tramp na svojoj