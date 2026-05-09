(Video) Zvezda kiksnula pred finale Kupa: Lalatović do istorijskog slavlja s Novim Pazarom na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na stadionu „Rajko Mitić“ od Novog Pazara rezultatom 2:1 u utakmici petog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Zvezda je povela golom Marka Arnautovića u 53, izjednačio je Fjeri Kocebu u 76. minutu, uz pomoć VAR-a, a pobedu gostima koje s klupe predvodi trener Nenad Lalatović doneo je Dauda Džonson u 90+1. minutu. Ovo je prva pobeda Novog Pazara nad Zvezdom u gostima. Zvezdi je ovo prvi poraz na domaćoj sceni od povratka Dejana Stankovića i loša uvertira pred finale Kupa sa Vojvodinom. Sa druge strane, Pazarci su prekinuli seriju od osam mečeva bez pobede. Navijači Zvezde