Ponovo ukradeni kablovi na brzoj pruzi Beograd-Subotica, smetnje u železničkom saobraćaju

Kabovi na brzoj pruzi Beograd - Subotica ukradeni su sinoć kod mesta Sajlovo, što je prouzrokovalo smetnje u funkcionisanju železničkog saobraćaja na brzoj pruzi između Novog Sada i Subotice.

Nepoznata lica ukrala su tri kabla ukupne dužine oko 150 metara, čime su uništeni delovi železničke infrastrukture na brzoj pruzi, koji služe za funkcionisanje signalno-sigurnosne opreme i uređaja, saopšteno je iz Infrastrukture železnice Srbije. Kako je navedeno, ovo je samo tokom maja već treći put da su uništeni i ukradeni kablovi na delovima brze pruge između Novog Sada i Subotice, čime je direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja, kao i ljudski