Ursula fon der Lajen i Antonio Košta čestitali Petru Mađaru izbor za premijera

Predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen i predsednik Evropskog saveta Antonio Košta čestitali su danas Peteru Mađaru povodom izbora za premijera Mađarske. "Naše srce kuca u Budimpešti.

Pred nama je važan posao za Mađarsku i za Evropu. Zajedno idemo napred", navodi se u objavi predsednice Evropske komisije na društvenim mrežama. Košta je nazvao izbor novog premijera "početkom novog poglavlja u istoriji Mađarske". "Želim Peteru Mađaru i Mađarskoj sve najbolje", rekao je u izjavi novinarima u Briselu. Dodao je da je Evropski savet spreman da sarađuje sa novom mađarskom vladom i naglasio da se Evropa zasniva na suverenitetu i raznolikosti ljudi i