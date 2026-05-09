Kiša i pljuskovi širom Srbije, razvedravanje stiže popodne: U Nišu do 20 stepeni

U jutarnjim i prepodnevnim satima sever zemlje biće umereno oblačan sa sunčanim intervalima, dok će u centralnim, južnim i istočnim krajevima biti pretežno oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Tokom popodneva na severu Srbije očekuje se pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 19 do 24 stepena. U Beogradu će jutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, dok se od sredine dana očekuje razvedravanje. Temperatura će se kretati od 12 do 21 stepen.