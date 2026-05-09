Novak nije jedini: Još jedan Srbin završio učešće u Rimu!

Krah Kecmanovića u večnom gradu već u drugoj rundi Srpski teniser Miomir Kecmanović završio je učešće na Mastersu u Rimu pošto je u drugom kolu poražen od Andreja Rubljova rezultatom 6:4, 6:4.

Ruski teniser posao je završio za nešto više od sat vremena i bez većih problema izborio plasman dalje. Kecmanović ni ovog puta nije uspeo da napravi iskorak na turnirima iz serije 1000, pošto je i peti put ove sezone zaustavljen najkasnije u drugom kolu. U Rimu je uspeo da preskoči prvu prepreku, ali protiv Rubljova nije imao dovoljno rešenja. Clean Cut 💪 Rublev defeats Kecmanovic 6-4 6-4 #IBI26 pic.twitter.com/PTlD8uTPOo — Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2026 Prvi