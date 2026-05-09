Partizan blizu plasmana u polufinale, Penjaroja smiruje sitauciju: Moramo biti bolji nego pre!

Partizan u Sarajevu juri plasman u polufinale ABA lige! Košarkaši Partizana u nedelju, 10. maja od 17 časova, gostuju Bosni u sarajevskoj dvorani „Zetra“, u drugom meču četvrtfinalne serije plej-ofa ABA lige.

Crno-beli u Sarajevo putuju sa prednošću 1:0, nakon što su u prvom duelu, odigranom u hali „Aleksandar Nikolić“, savladali Bosnu rezultatom 81:73. Partizanu je za plasman u polufinale potrebna još jedna pobeda. Pred put u Sarajevo, trener crno-belih Đoan Penjaroja istakao je značaj ovog susreta. „Ova utakmica nam je veoma važna. Moramo da odigramo mnogo bolje nego u prethodnom meču, jer smo tada imali dosta problema. Očekuje nas zahtevna utakmica protiv ekipe koja