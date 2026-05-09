Beogradski vodovod: Otklonjen kvar, stabilizacija snabdevanja se očekuje u kasnim večernjim satima

Beogradski vodovod objavio je večeras da je kvar na primarnom snabdevanju strujom celokupnog vodovodnog sistema popravljen.

Česma, ilustracija, foto: SHTTEFAN/Unsplash Stabilizacija snabdevanja vodom očekuje se do kasnih večernjih sati danas, 9. maja, piše na sajtu tog preduzeća koje je ranije danas izvestilo o kvaru. Proizvodni kapaciteti preduzeća „Beogradski vodovod i kanalizacija“ su nastavili sa radom, dodali su. Zahvalli su se ekipama Elektromreže Srbije na naporu da u najbržem vremenu otklone kvar a potrošačima na strpljenju i razumevanju.