Bocan-Harčenko: „Odluke o NIS moraju u potpunosti osigurati energetsku bezbednost Srbije“

Ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da odluke u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS) moraju da u potpunosti osiguraju energetsku bezbednost Srbije, koji je naveo i da je ubeđen da će rusko-srpski odnosi izdržati test vremena.

Aleksandar Bocan Harčenko, foto: Srđan Ilić "Smatramo da odluke u vezi s NIS-om moraju biti donete uz poštovanje ruskih i srpskih interesa i, naravno, u potpunosti osigurati energetsku bezbednost Srbije", rekao je Harčenko, u intervjuu za današnju Politiku. Naglasio je da "uprkos složenim uslovima, ruski menadžment, u tesnoj saradnji s Vladom Srbije, obezbeđuje uslove za stabilno poslovanje kompanije" i dodao: "To je moguće zahvaljući profesionalnom pristupu,