U Beogradu marš Besmrtni puk povodom Dana pobede nad fašizmom (FOTO GALERIJA)

U Beogradu se danas, povodom 9. maja, Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, održava marš "Besmrtni puk".

Kolona je krenula od Vukovog spomenika ka Groblju oslobodilaca Beograda, gde će u 11 časova biti položeni venci povodom obeležavanja 81. godišnjice pobede nad fašizmom. Učesnici marša nose slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobođenje Srbije. Učesnici nose i zastave Srbije, Rusije, kao i zastave nekadašnje SFRJ, Sovjetskog Saveza i jedinica koje su učestvovale u