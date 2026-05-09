Alarm u Partizanu posle kiksa u Humskoj! Evo ako izgleda tabela Superlige Srbije, crno-beli u panici!

Novi kiks upisao je Partizan u Superligi Srbije čime je Parni valjak pao na tabeli ispod Vojvodine. Crno-beli su u Humskoj odigrali 1:1 sa OFK Beogradom i sada su na dva kola do kraja šampionata trećeplasirani sa bodom manje od Vojvodine. U naredne dve utakmice Partizan će igrati sa Radnikom iz Surdulice i Čukaričkim, ali sada ne zavisi sve od crno-belih. Čekaće kiks Vojvodine...