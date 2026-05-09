Krvoproliće uprkos primirju! Izrael napao sela u Libanu, padaju mrtvi! Hezbolah odmah uzvratio kišom raketa!

Najmanje pet osoba je danas poginulo u izraelskom bombardovanju juga Libana, dok je militantna grupa Hezbolah ispalila rakete na sever Izraela gde nije bilo žrtava.

Libansko Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su u izraelskom vazdušnom napadu na selo Toura, blizu luke Tira, poginule četiri osobe i ranjeno osam. Nacionalna novinska agencija Libana (NNA) izvestila je o još jednom napadu u blizini sela Kfar Šuba, navodeći da je ubijen jedan tehničar hitne pomoći Libanske civilne zaštite. Napadi su usledili nekoliko sati nakon što je izraelska vojska, preko svog portparola za arapski jezik, izdala upozorenje o evakuaciji za