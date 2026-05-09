Lalatović dolazi na Marakanu, može li Novi Pazar da šokira Zvezdu? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Crvena zvezda će u danas od 18 časova u Beogradu dočekati Novi Pazar u sklopu 35. kola Super lige Srbije.

Beogradski crveno-beli su već osvojili titulu prvaka Srbije, svoju devetu uzastopnu, dok Novi Pazar nije pobedio ni u jednoj od svojih poslednjih osam utakmica u državnom prvenstvu (tri remija i pet poraza). Crvena zvezda na prvom mestu na tabeli plej-ofa ima 85 bodova, 17 više od drugoplasiranog Partizana, dok je Novi Pazar peti sa 48 bodova. Direktan televizijski prenos obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 2, dok tekstualni prenos meča možete pratiti