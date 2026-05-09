Lalatović šokirao Zvezdu na Marakani: Novi Pazar napravio senzaciju protiv šampiona!
Kurir pre 44 minuta
Od najnovijeg Hronološki Potpuni šok. Agvom postiže drugi gol za Novi Pazar koji se nalazi pred senzacionalnom pobedom. Utakmica je produžena za šest minuta. Zvezda i dalje bez pravih prilika, sve su bliži Novopazarci velikom bodu na Marakani. Novi Pazar je potpuno zasluženo stigao do izjednačenja. Kozebe je strelac nakon kornera i odbitka.. Gol je najpre poništen zbog ofsajda, ali je nakon VAR provere priznat. Dodali su gas, crveno-beli, žele da drugim pogotkom