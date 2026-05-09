Putin razgovarao sa Sinišom Karanom: Evo šta je ruski lider rekao o zajedničkom gledanju na prošlost sa Republikom Srpskom

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin izjavio je da Rusija i Republika Srpska dele iste ocene situacije na Balkanu i u Evropi.

Putin je u subotu u Kremlju održao pregovore sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodio predsednik Siniša Karan. Rusija i Republika Srpska se zalažu za pravedan svetski poredak, poručio je Putin. "Imamo zajedničko shvatanje istorije, iste pristupe situaciji u Bosni i Hercegovini, na Balkanu i u Evropi", rekao je šef države tokom susreta sa delegacijom Republike Srpske. Rukovodioci Republike Srpske, predvođeni novim predsednikom Karanom, doputovali su u