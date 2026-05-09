Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Medijska kutija pre 38 minuta  |  Vesna Torović
Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu pozivaju sve kolege i građane da im se u nedelju od 10 do 12 časova pridruže u ekološkoj akciji čišćenja grada Niša.u okviru kampanje „Zavrni rukave“. -Zavrni rukave je nacionalna kampanja čišćenja Srbije koja se organizuje nekoliko puta godišnje.

Cilj kampanje je da okupi što veći broj organizacija, grupa građana i pojedinaca, kako bi se na isti dan, na različitim lokacijama širom zemlje, istovremeno čistilo-saopštili su studenti. Oni su naveii da je kampanja inspirisana velikim akcijama poput „Let’s Do It Estonia“ iz 2008. godine, kada je cela Estonija očišćena za jedan dan, kao i akcijom „Let’s Clean Slovenia“ iz 2012. godine, u kojoj je učestvovalo čak 250.000 ljudi, odnosno 13 odsto stanovništva -Iako
Otvori na medijskakutija.rs

Pročitajte još

Niš čeka jubilarnu „Majsku pesmu”

Niš čeka jubilarnu „Majsku pesmu”

Politika pre 8 minuta
[NAJAVA] Državno prvenstvo pilota ultra-lakih letelica 16. maja na aerodromu kod Zemun polja, prvi put revijalno nadmetanje…

[NAJAVA] Državno prvenstvo pilota ultra-lakih letelica 16. maja na aerodromu kod Zemun polja, prvi put revijalno nadmetanje motornih jedrilica

Tango Six pre 1 dan
Ugašen požar u Svrljigu u fabrici nameštaja [video]

Ugašen požar u Svrljigu u fabrici nameštaja [video]

Južne vesti pre 1 dan
(Video) Veliki požar u Svrljigu! Plamen guta fabriku nameštaja, gust dim na sve strane, brojni vatrogasci se bore sa buktinjom…

(Video) Veliki požar u Svrljigu! Plamen guta fabriku nameštaja, gust dim na sve strane, brojni vatrogasci se bore sa buktinjom

Blic pre 6 sati
Šansa za nove poslove i život na selu: Ova domaćinstva imaju pravo na bespovratna sredstva, evo koji su uslovi prijave

Šansa za nove poslove i život na selu: Ova domaćinstva imaju pravo na bespovratna sredstva, evo koji su uslovi prijave

Blic pre 6 sati
ŽRK Naisa u hali „Čair“ overila finale ARKUS lige – Bor pao u Nišu 28:20

ŽRK Naisa u hali „Čair“ overila finale ARKUS lige – Bor pao u Nišu 28:20

Glas juga pre 6 sati
Oni koji su branili Srbiju konačno dobijaju svoj dom

Oni koji su branili Srbiju konačno dobijaju svoj dom

Politika pre 6 sati

Ključne reči

NišEstonija

Najnovije vesti »

Da li ste čuli za grad koji stoji iza natpisa „made in China“?

Da li ste čuli za grad koji stoji iza natpisa „made in China“?

Velike priče pre 8 minuta
Milijarde dolara zaposlenima: Emirates isplaćuje bonuse u iznosu od skoro pet mesečnih plata

Milijarde dolara zaposlenima: Emirates isplaćuje bonuse u iznosu od skoro pet mesečnih plata

Aero.rs pre 58 minuta
Emisija "Sportski objektiv" (RTV1, 19.00)

Emisija "Sportski objektiv" (RTV1, 19.00)

RTV pre 3 minuta
Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Medijska kutija pre 38 minuta
Partizan ima ulogu favorita, ali... Kladionice objavile kvote za meč u Humskoj: Crno-beli bliži pobedi protiv OFK Beograda!

Partizan ima ulogu favorita, ali... Kladionice objavile kvote za meč u Humskoj: Crno-beli bliži pobedi protiv OFK Beograda!

Kurir pre 38 minuta