Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu pozivaju sve kolege i građane da im se u nedelju od 10 do 12 časova pridruže u ekološkoj akciji čišćenja grada Niša.u okviru kampanje „Zavrni rukave“. -Zavrni rukave je nacionalna kampanja čišćenja Srbije koja se organizuje nekoliko puta godišnje.

Cilj kampanje je da okupi što veći broj organizacija, grupa građana i pojedinaca, kako bi se na isti dan, na različitim lokacijama širom zemlje, istovremeno čistilo-saopštili su studenti. Oni su naveii da je kampanja inspirisana velikim akcijama poput „Let’s Do It Estonia“ iz 2008. godine, kada je cela Estonija očišćena za jedan dan, kao i akcijom „Let’s Clean Slovenia“ iz 2012. godine, u kojoj je učestvovalo čak 250.000 ljudi, odnosno 13 odsto stanovništva -Iako