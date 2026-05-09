"Hantavirus nije novi kovid": Šef SZO poslao vanredno pismo javnosti

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus danas je poslao direktnu poruku stanovnicima Tenerifa, gde bi kruzer "MV Hondijus" , koji je pogođen epidemijom hantavirusa, trebalo da pristane rano sutra ujutru.

U poruci, objavljenoj u celosti, Gebrejesus nastoji da smiri lokalnu zabrinutost, ističući da je rizik po javno zdravlje nizak i objašnjavajući preduzete mere bezbednosti. Ovo je njegovo pismo u celosti: "Zovem se Tedros i generalni sam direktor Svetske zdravstvene organizacije, agencije Ujedinjenih nacija odgovorne za globalno javno zdravlje. Nije mi običaj da pišem direktno ljudima u zajednici, ali danas smatram da je to ne samo prikladno, već i neophodno. Želim