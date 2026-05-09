Kako je Jugoslavija donela pobedu Selin Dion na Evroviziji: Poeni koji su u poslednjem trenutku presudili

Mondo pre 23 minuta  |  Marina Cvetković
Kako je Jugoslavija donela pobedu Selin Dion na Evroviziji: Poeni koji su u poslednjem trenutku presudili

Davne 1988. godine Evrovizija se održavala u Dablinu, a tadašnja Jugoslavija je telefonskim pozivom iz Ljubljanje dodelila svoje glasove.

Jugoslavija je bila poslednja zemlja koja je saopštila svoje poene, i dodelivši 6 poena Švajcarskoj obezbedili su pobedu čuvenoj Selin Dion, koja je tada predstavljala ovu zemlju i bila tek na početku karijere. Tada 20-godišnja Selin Dion, osvojila je prvo mesto na Pesmi Evrovizije 1988. kao predstavnica Švajcarske u tesnoj trci sa Ujedinjenim Kraljevstvom, sve do samog finiša. Jugoslavija je na kraju presudila svojim glasovima i tako je karijera Selin krenula
Otvori na mondo.rs

Pročitajte još

Velika izmena na Evroviziji 4 dana pred takmičenje: Odluka šokirala sve, tiče se glavnog obeležja država

Velika izmena na Evroviziji 4 dana pred takmičenje: Odluka šokirala sve, tiče se glavnog obeležja država

Mondo pre 6 sati
(Foto) Ovako izgleda Beč uoči i tokom Evrovizije: muzički nastupi na trgovima i u tramvajima, katanci za zaljubljene, a…

(Foto) Ovako izgleda Beč uoči i tokom Evrovizije: muzički nastupi na trgovima i u tramvajima, katanci za zaljubljene, a mostovi sijaju

Blic pre 7 sati
„Srbija može da pobedi“: Mreže se usijale zbog snimka sa probe „Lavine“; cela Evropa bruji zbog njihovog nastupa

„Srbija može da pobedi“: Mreže se usijale zbog snimka sa probe „Lavine“; cela Evropa bruji zbog njihovog nastupa

Telegraf pre 7 sati
"Srbija može da pobedi" Lavina iz Niša pokorila Beč, cela Evropa bruji o pesmi "Kraj mene", a mreže se usijale: "Najbolja…

"Srbija može da pobedi" Lavina iz Niša pokorila Beč, cela Evropa bruji o pesmi "Kraj mene", a mreže se usijale: "Najbolja pesma ikada"

Blic pre 8 sati
Uvedena zabrana na Evroviziji: 4 dana pred takmičenje organizatori uveli nova pravila

Uvedena zabrana na Evroviziji: 4 dana pred takmičenje organizatori uveli nova pravila

Kurir pre 8 sati
Uvedena zabrana na Evroviziji 2026! Samo četiri dana pred takmičenje iz organizacije saopštili novu odluku

Uvedena zabrana na Evroviziji 2026! Samo četiri dana pred takmičenje iz organizacije saopštili novu odluku

Blic pre 9 sati
Duška prekinula program zbog lavine: Kad je RTS pustio kadar iz Beča, zavladao tajac u studiju

Duška prekinula program zbog lavine: Kad je RTS pustio kadar iz Beča, zavladao tajac u studiju

Mondo pre 9 sati

Ključne reči

EvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeJugoslavija

Najnovije vesti »

Da li ste čuli za grad koji stoji iza natpisa „made in China“?

Da li ste čuli za grad koji stoji iza natpisa „made in China“?

Velike priče pre 8 minuta
Milijarde dolara zaposlenima: Emirates isplaćuje bonuse u iznosu od skoro pet mesečnih plata

Milijarde dolara zaposlenima: Emirates isplaćuje bonuse u iznosu od skoro pet mesečnih plata

Aero.rs pre 58 minuta
Emisija "Sportski objektiv" (RTV1, 19.00)

Emisija "Sportski objektiv" (RTV1, 19.00)

RTV pre 3 minuta
Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Niški studenti pozvali na akciju čišćenja Niša

Medijska kutija pre 38 minuta
Partizan ima ulogu favorita, ali... Kladionice objavile kvote za meč u Humskoj: Crno-beli bliži pobedi protiv OFK Beograda!

Partizan ima ulogu favorita, ali... Kladionice objavile kvote za meč u Humskoj: Crno-beli bliži pobedi protiv OFK Beograda!

Kurir pre 39 minuta