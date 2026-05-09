Kako je Jugoslavija donela pobedu Selin Dion na Evroviziji: Poeni koji su u poslednjem trenutku presudili

Davne 1988. godine Evrovizija se održavala u Dablinu, a tadašnja Jugoslavija je telefonskim pozivom iz Ljubljanje dodelila svoje glasove.

Jugoslavija je bila poslednja zemlja koja je saopštila svoje poene, i dodelivši 6 poena Švajcarskoj obezbedili su pobedu čuvenoj Selin Dion, koja je tada predstavljala ovu zemlju i bila tek na početku karijere. Tada 20-godišnja Selin Dion, osvojila je prvo mesto na Pesmi Evrovizije 1988. kao predstavnica Švajcarske u tesnoj trci sa Ujedinjenim Kraljevstvom, sve do samog finiša. Jugoslavija je na kraju presudila svojim glasovima i tako je karijera Selin krenula