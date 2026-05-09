RHMZ upozorio na novu promenu vremena: posle 27 stepeni stižu kiša i grmljavina

Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio je novu meteorološku najavu u kojoj navodi da će se tokom večeri lokalni pljuskovi zadržati u pojedinim delovima zemlje, dok nas već od utorka očekuje novo pogoršanje vremena, pad temperature i kiša širom Srbije.

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a, u naredna dva sata lokalni pljuskovi očekuju se na jugu Banata i Srema, kao i u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu. U ostalim delovima centralne i južne Srbije moguća je tek ponegde kratkotrajna kiša, i to kao retka i izolovana pojava. Meteorolozi navode da će tokom noći biti pretežno vedro. U nedelju, 10. maja, očekuje se promenljivo oblačno i malo toplije vreme uz sunčane intervale. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući