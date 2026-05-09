Vembanjami niko ne može ništa: eksplodirao u velikoj pobedi San Antonija

Francuski as Viktor Vembanjama predvodio je San Antonio do pobede protiv Minesote 115:108 za vođstvo 2-1 u seriji polufinala plej-ofa Zapadne konferencije.

Spektakularni košarkaš ubacio je 39 poena, uz 15 skokova i dao je ogroman defanzivni doprinos, koji se ne vidi samo u njegovih pet blokada. Vembanjama je ubacio 13 od 18 pokušaja iz igre, a San Antonio je sa njim na čelu ostvario drugu uzastopnu pobedu u seriji. Entoni Edvards igrao je "rovit" za goste i iako nije dovoljno oporavljen postigao je 32 poena, uz 14 skokova, dok je njegov saigrač Nez Rid postigao 18 poena, uz devet skokova. Četvrta utakmica biće