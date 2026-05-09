Zapalio se autobus navijača Novog Pazara: Pobeda na Marakani ostala u senci

Novi Pazar je pobedio Crvenu zvezdu 2:1 na stadionu Rajko Mitić, a posle trijumfa trener gostujućeg tima Nenad Lalatović posvetio je meč građanima Novog Pazara.

Ujedno, plavo-beli tim na Marakani je imao i podršku, ali po povratku autobus navijača se zapalio. Autobus koji je prevozio navijače Novog Pazara se zapalio. Uzrok nastajanja požara nije poznat, prenosi "IndeksOnline". Na snimku koji kruži društvenim mrežama može se videti vatra i dim i lica koja napuštaju vozilo. Pogledajte video zapaljenog autobusa: Nema informacija o eventualnim povređenim osobama, jedino što je poznato jeste da su se na Marakani nalazili