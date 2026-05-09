Vučić: Izbori nadohvat ruke, ako Mađari hoće da kupe NIS, rafinerija u Pančevu će morati da radi

Država nije igračka, raspisujete izbore kada je to dobro za državu, a izbori su nadohvat ruke, poručio je predsednik Aleksandar Vučić tokom posete šidskom kraju.

Aleksandar Vučić je, tokom posete porodici Bulatović u Batrovcima, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše navode da ne sme da raspiše vanredne parlamentarne izbore sada, jer nema podršku u narodu, istakao da država nije igračka. Istakao je da na izborima ljudi biraju svoju budućnost i da ljudi znaju da uvek od državnog rukovodstva zavisi ne malo toga. Vučić je dodao da će lista SNS u svim mestima gde su nedavno održani lokalni izbori dobiti značajno