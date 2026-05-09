Smenjen direktor umetničkog Centra Terra: Bez obrazloženja i godinu pre kraja mandata

Direktor Centra za likovnu i primenjenu umetnost Terra u Kikindi Aleksandar Lipovan, smenjen je sa funkcije više od godinu dana pre isteka mandata, i to bez obrazloženja.

Nema na papiru - ali on kaže da je razlog to što je podržao studente, kao i da je smena došla nakon pritisaka. Među skulpturama i programima po kojima je umetnički Centar Terra postao prepoznatljiv i van granica Srbije, Aleksandar Lipovan danas prolazi kao smenjeni direktor. I to 14 meseci pre isteka mandata. "Ja sam znao da će to toga doći, meni su neke naznake bile predočene još u januaru. Sada se to konačno desilo i dolazi u rolerkosteru cirkusa koji se po