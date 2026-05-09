Veliki šumski požar zahvatio zatvorenu zonu kod Černobilja

U Černobiljskoj zoni isključenja u Kijevskoj oblasti u toku je gašenje velikog šumskog požara površine 1.200 hektara, saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije u objavi na Fejsbuku.

Od 17 časova požar je zahvatio 1.200 hektara šume, a širenju vatre pogoduje suvo vreme i jaki udari vetra, prenosi Ukrinform. U gašenju požara učestvovalo je 374 ljudi, uključujući 253 spasioca iz Državne službe za vanredne situacije. "Situacija je potpuno pod kontrolom", izjavili su vatrogasci. Radijaciona situacija na teritoriji Ukrajine, uključujući sever Kijevske oblasti, stabilna je i nivoi gama zračenja nalaze se u granicama normale uprkos velikom požaru koji