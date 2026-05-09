„Hantavirus nije novi kovid“: Direktor SZO u otvorenom pismu objasnio šta čeka Tenerife kad stigne brod MV Hondius

Generalni direktor SZO, Tedros Adhanom Gebrejesus, uputio je danas pismo stanovnicima Tenerifa na španskim Kanarskim ostrvima, s obzirom na to da sutra u njihovu luku stiže brod „MV Hondius“, na kome je izbila epidemija hantavirusa.

U nedelju, 10. maja, Gebrejesusu će se pridružiti španska ministarka zdravlja Monika Garsija i ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska kako bi koordinisali iskrcavanje putnika i dela posade. „rizik za vas koji živite na tenerifima je nizak“ „Znam da ste zabrinuti. Znam da se, kada čujete reč ’žarište’ i gledate brod kako plovi ka vašim obalama, bude sećanja koja niko od nas nije potpuno potisnuo. Bol iz 2020. godine je i dalje stvaran i ja ga ni na