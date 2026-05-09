Vreme danas: Promenljivo, mestimično s kišom, do 24 stepena

Ujutro i pre podne će u centralnim, južnim i istočnim predelima Srbije biti pretežno oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, a na severu Srbije umereno oblačno sa sunčanim intervalima.

Republički hidrometeorološki zavod je saopštio da se popodne na severu očekuje pretežno sunčano vreme, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 19 do 24. U Beogradu će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, a kratkotrajna kiša se očekuje na širem području grada. Od podneva razvedravanje. Severozapadni vetar biće slab do