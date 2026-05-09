Tramp vaga smanjenje vojnog prisustva u Evropi, Rubio umiruje saveznike

Američki državni sekretar Marko Rubio umanjio je značaj planiranog povlačenja oko 5.000 američkih vojnika iz Nemačke i poručio da predsednik SAD Donald Tramp još nije doneo odluku o mogućem daljem smanjenju američkog vojnog prisustva u Evropi, javlja CNN.

Govoreći u Rimu nakon sastanaka sa najvišim italijanskim zvaničnicima, Marko Rubio je pokušao da odvoji ovaj potez od Trampove šire kritike NATO i pojedinih saveznika, uključujući Italiju, zbog nedovoljne podrške američkoj politici u vezi sa sukobom sa Iranom, dodje CNN. Rubio je potvrdio da je "u toku" najavljeno povlačenje dela američkih snaga iz Nemačke i ocenio da se time američko prisustvo "gotovo" vraća na nivo iz 2022. godine. "To je već unapred planirano. U