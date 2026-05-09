Vučić čestitao je Dan pobede nad fašizmom, Vučević i Gašić položili venac na Spomenik Neznanom junaku na Avali

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom obeležavanja Dana pobede nad fašizmom da su Srbija i srpski narod još četrdesetih godina prošlog veka jasno rekli „ne“ fašizmu, naglasivši da će takav stav ostati i ubuduće.

Vučić je u video-poruci objavljenoj na Instagramu naveo da su Srbi, kako je rekao, „ponosni, rodoljubivi i prkosni“, morali da plate visoku cenu svog slobodarskog i državotvornog opredeljenja. „Srbija, srpski narod, ma gde da je živeo, jasno je rekao ‘Ne’ fašizmu četrdesetih godina prošlog veka. I svakom budućem Hitleru, naša prestonica prva će reći: ‘Ne’“, poručio je Vučić. Kako je dodao, za Srbiju je 9. maj simbol nade i pobede, dan koji predstavlja „trijumf