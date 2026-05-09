Đoković ima razloga za veliko slavlje, čekalo se 16 godina na ovo

Dan nakon neočekivanog poraza u Rimu, Novak Đoković dobio je veliki razlog za slavlje, ali u ulozi investitora. Fudbalski klub Le Man, u kojem je srpski teniser jedan od suvlasnika, izborio je plasman u francusku Ligu 1 nakon čak 16 godina čekanja.

Povratak u elitu overen je pobedom na gostovanju protiv Bastije rezultatom 2:0 u poslednjem kolu sezone. Dok je Le Man jurio promociju, ovaj meč je bio tragičan za domaćina, jer je Bastija tim porazom ispala u treći rang francuskog fudbala. Za klub sa severozapada Francuske ovo je kruna neverovatnog povratka, s obzirom na to da su pre nekoliko godina zbog finansijskih problema igrali čak i u amaterskim ligama. Tek prošle sezone su se vratili u Ligu 2, a sada su pod